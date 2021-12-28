Как изменятся правила выплаты пенсий в 2022 году

С 1 января 2022 года в России изменятся правила выплаты пенсий, пишет «Российская газета».

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Одним из главных нововведений станет освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом. В настоящее время до 50% пенсии может быть удержана по судебным листам за долги.

«После принятия новых правил практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом», - рассказала адвокат Ольга Сулим.

С Нового года также расширится перечень беззаявительных действий при оформлении и получении социальных выплат.

Сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий гражданину, который потерял работу и не может найти новую, тогда как до пенсии ему осталась пара лет.

Беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности и социальные доплаты.

Пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и одновременно получающим пенсию по потери кормильца, будет автоматически подобран более выгодный вариант выплаты.

Сельская надбавка будет сохраняться, если пенсионер переехал из сельской местности.

Кроме того, с 1 января мужчины старше 45 лет и женщины старше 40 лет начнут раз в три года получать информацию от Пенсионного фонда России о предполагаемом размере пенсионного содержания.