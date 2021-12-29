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1 час назад

ЦБ: треть заемщиков в России тратит почти все доходы на кредиты

Больше трети россиян, имеющих кредиты, вынуждены тратить более 80% своих доходов на обслуживание долгов. Об этом сообщает Центробанк.

Россияне тратят 80% доходов на обслуживание кредитов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По оценкам Банка России, 31% кредитов имеет долговую нагрузку более 80% дохода плательщика. Для микрофинансовых организаций показатель еще выше — 44,2%. Это означает, что более трети заемщиков тратят на выплату долгов почти все свои доходы», — передают «Известия».

В декабре ЦБ предупредил банки о введении ограничений на выдачу высокорискованных необеспеченных кредитов. С 1 июля 2022 года планируется установить лимиты на необеспеченные ссуды, на погашение которых требуется более 80% доходов заемщика. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обеспокоен тем, чтобы люди перестали попадать в «долговую кабалу, когда уже значительная часть дохода идет на обслуживание кредита».

По мнению аналитика Brobank.ru Дмитрия Сысоева, ограничения не окажут существенного влияния на закредитованность россиян.

«Потребность в деньгах при отказе в банке или МФО [никуда не исчезает]. Нередко это приводит людей к черным кредиторам. Там уже никакие законодательные нормы не работают», — считает он.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин разрешил Центробанку ограничивать выдачу кредитов. Общая сумма безнадежных кредитов россиян превысила 2 миллиарда рублей. Эльвира Набиуллина допустила снижение уровня инфляции до 4% в 2022 году, пишет RT.

Личный счет,Эльвира Набиуллина,Владимир Путин,Центральный банк России,газета "Известия",
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