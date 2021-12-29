Россияне тратят 80% доходов на обслуживание кредитов

Больше трети россиян, имеющих кредиты, вынуждены тратить более 80% своих доходов на обслуживание долгов. Об этом сообщает Центробанк.

«По оценкам Банка России , 31% кредитов имеет долговую нагрузку более 80% дохода плательщика. Для микрофинансовых организаций показатель еще выше — 44,2%. Это означает, что более трети заемщиков тратят на выплату долгов почти все свои доходы», — передают «Известия» .

В декабре ЦБ предупредил банки о введении ограничений на выдачу высокорискованных необеспеченных кредитов. С 1 июля 2022 года планируется установить лимиты на необеспеченные ссуды, на погашение которых требуется более 80% доходов заемщика. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обеспокоен тем, чтобы люди перестали попадать в «долговую кабалу, когда уже значительная часть дохода идет на обслуживание кредита».