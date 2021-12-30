Путин подписал законы о наказании за неполную уплату алиментов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о привлечении к административной и уголовной ответственности неплательщиков алиментов, даже если они частично перевели средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

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Один из законов дополняет статью 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) уточнением, согласно которому неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей без уважительных причин в течение двух месяцев "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением", повлечет наказание. Неплательщику, согласно действующей редакции КоАП, могут грозить исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей.