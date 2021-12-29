Для непривитых россиян задумали ввести ограничение

В 2022 году от россиян, которые будут обращаться за новыми ипотечными или крупными потребительскими кредитами, могут начать требовать предоставить справку о вакцинации от коронавируса. Об этом пишут «Известия».

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Издание сообщает, что в банковской среде обсуждают вопрос повышения стоимости займа для непривитых граждан из-за повышения страхового тарифа.

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«Наличие в анкете информации о ряде тяжелых и критических заболеваний может стать основанием для повышения страхового тарифа или сокращения страхового покрытия. Соответственно, умышленное сокрытие или указание заведомо недостоверной информации будет являться основанием для отказа в страховой выплате или расторжения договора страхования», — пояснил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин.

С большой долей вероятности страховой бизнес не будет игнорировать риски, связанные с пандемией коронавируса.

Алексей Войлуков из Ассоциации банков России допускает вариант, при котором в стране введут «дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации».

«Вполне возможно, что даже те 2–3% смертельных исходов, которые, к сожалению, происходят у тех, кто переносит эту болезнь, для страховых компаний весьма существенны», – указал он.

Пандемия, прежде всего, повлечет за собой внесение изменений в условия страхования, заявил директор департамента страхования имущества физлиц «АльфаСтрахование» Денис Титов. Речь идет о снижении максимального возраста кандидатов, принимаемых на страхование без предварительного андеррайтинга, увеличении размера тарифных коэффициентов для людей с хроническими заболеваниями. Он отметил, что в компании рассматривают вопрос о включении справки о вакцинации в процедуру андеррайтинга.

Если законопроект для страховых компаний будет принят, времени обратной силы он иметь не будет и станет распространяться лишь на новых клиентов страховых компаний, полагает управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.