ЦБ нашел способ вытащить россиян из долговой кабалы

Около трети имеющих кредиты россиян тратят 80% своих доходов на их погашение. Кроме того, растет размер просрочки по кредитам. Как свидетельствуют данные ЦБ, бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с января 2021 года сумма просроченных долгов россиян выросла на 9,2% к началу октября и впервые достигла 970 млрд рублей. Банк России обеспокоен сложившейся ситуацией. С 1 июля 2022 года ЦБ намерен установить лимиты на необеспеченные потребительские ссуды, погашение которых будет «съедать» более 80% доходов заемщика. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что у банков доля таких кредитов не должна составлять более 25%, у микрофинансовых организаций — более 35%. Кроме того, ЦБ намерен ограничить выдачу необеспеченных кредитов на срок более пяти лет, их тоже не должно быть больше 25%. Отдельные банки будут должны вносить изменения в стандарты выдачи для соблюдения макропруденциального лимита (МПЛ) на уровне 25%.

В России наблюдается кредитный бум. На начало декабря 2021 года объем выданных займов увеличился почти на 30% к такому же периоду 2020 года.

По мнению многих экспертов, предлагаемые ограничения давно необходимы. Введение лимитов должно сократить заимствования гражданами, чья кредитная нагрузка и так высока. Однако, как указывают они, для защиты наиболее уязвимых групп заемщиков меры явно недостаточно. Замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова выступает за ограничение рекламы кредитных карт, например, для тех банков, в кредитном портфеле которых доля необеспеченных кредитов приближается к максимуму.

Изменения коснутся лишь части клиентов, поэтому на закредитованности россиян нововведение мало отразится, полагает аналитик Brobank.ru Дмитрий Сысоев.

«Например, при доле в 30%, приходящейся на граждан с долговой нагрузкой более 80%, ограничение коснется лишь 5% новых договоров. То есть оставшиеся 95% займов так и будут продолжать выдаваться. В том числе с четвертью клиентов, выплачивающих 80% и более своих доходов на обслуживание действующих кредитов», — пояснил он.

Существует риск, что нелегальный сектор кредитования с большими процентами и криминальными методами взыскания разрастется, опасаются некоторые эксперты.

«Потребность в деньгах при отказе в банке или МФО никуда не исчезает. Нередко это приводит людей к черным кредиторам. Там уже никакие законодательные нормы не работают. Удерживается огромная переплата, которая превышает изначально взятую сумму в два-три, а то и четыре раза, взыскание не предусматривает никаких цивилизованных рамок», — отмечает Сысоев.

Нововведения могут повлечь за собой всплеск теневого кредитования, скрываемого под видом частных займов от одного физического лица другому, предупреждает партнер международной коллегии адвокатов J&S Legal counsels and trustees Константин Ерохин. Это, по его словам, привет к необходимости решать вопросы «стихийного» кредитования.