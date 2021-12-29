Клиенты «МосОблЕИРЦ» продолжат получать кешбэк за оплату ЖКХ картой «Мир»

Клиенты «МосОблЕИРЦ» — жители Москвы и Подмосковья — продолжат получать кешбэк за оплату ЖКХ картой «Мир» до 31 декабря 2022 года. Соответствующее соглашение было подписано генеральным директором платежной системы «Мир» Владимиром Комлевым и главой «МосОблЕИРЦ» Олегом Савельевым. В мероприятии также принял участие министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Первый этап акции с «МособлЕИРЦ» начался еще в июле 2021 года, отметил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев. За это время акция показала свою эффективность — о необходимости такого предложения говорит рост новых держателей карт «Мир», участвующих в акции. По сравнению с началом лета число оплат по национальным картам в сегменте ЖКХ выросло более чем на 60 процентов.

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«Одна из стратегических целей платежной системы "Мир" — сделать национальную карту, ее сервисы и возможности частью повседневной жизни людей. Для этого мы разрабатываем множество сервисов, технологий и предложений, которые позволяют выгодно и удобно пользоваться картой каждый день, — отметил Владимир Комлев. — Оплата услуг ЖКХ — это та категория повседневных платежей, с которой мы все регулярно сталкиваемся. И когда даже небольшая часть средств возвращается, это вызывает хорошую ответную реакцию жителей. Для нас особенно важно, что мы вместе с партнерами можем предоставить держателям карты "Мир" возможность экономить и на таких платежах».

Кешбэк в размере 1 процента доступен за оплату коммунальных услуг в личном кабинете по карте «Мир» на сайте расчетного центра или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» и «Мой Мосэнергосбыт». Для участия в акции надо зарегистрировать карту «Мир» на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!», а также активировать предложение. Вначале с карты спишется полная сумма платежа, однако в течение пяти-семи рабочих дней с даты оплаты кешбэк вернется на счет. С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте платежной системы.

«Цель акции — повысить платежную дисциплину, показать преимущества цифровых сервисов "Умная платежка" — личного кабинета клиента, сделать оплату коммунальных счетов комфортной и выгодной. На сегодняшний день порядка 190 тысяч пользователей личного кабинета "МосОблЕИРЦ Онлайн" уже приняли участие в акции. Общая сумма кешбэка превысила 40 миллионов рублей», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Акция с кешбэком, в ряду других факторов, позитивно повлияла и на сбор платежей. На декабрь этот показатель — около 98 процентов, что выше, чем в предыдущие периоды, отметил Генеральный директор «МосОблЕИРЦ» Олег Савельев.