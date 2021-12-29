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2 часа назад

Минтруд разъяснил порядок оплаты работы в праздничные дни

Трудоустроенным гражданам России, которые работают по графику 5/2 с фиксированными выходными днями, полагается двукратная оплата работы в новогодние праздники. Об этом напомнил Минтруд РФ с связи с приближением новогодних праздников.

Минтруд разъяснил порядок оплаты работы в праздничные дни
Фото: ТАССТАСС

Также сотрудник может вместо двойной оплаты выбрать одинарную, но с отгулом. Если у сотрудника сменный график работы, и его смена выпала на нерабочий праздничный день, а работа производилась в пределах нормы рабочего времени в соответствующем периоде, то оплату за отработанную смену необходимо произвести в двойном размере либо сам работник может выбрать отгул вместо доплаты.

«При этом привлекать сотрудников к работе в праздничные дни, если работа в эти дни не предусмотрена графиком, можно только с их письменного согласия и по письменному распоряжению работодателя. Оплачиваются в двойном размере все часы, фактически проработанные в праздничный день - с 00:00 до 24:00. Это правило применяется и в случаях, когда на нерабочий праздничный день приходится часть смены», – уточнили в ведомстве.

Кроме того, Минтруд подчеркнул, что нерабочий праздничный день не является основанием для снижения оклада. В частности, при применении в компании сдельной или повременной формы оплаты труда во время работы в праздники сотруднику полагается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

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Ранее глава общественного движения «Труд» Сергей Песков рассказал, что сотрудники российских компаний, обычно получающие зарплаты до девятого числа каждого месяца, получат плату за декабрь еще до начала новогодних каникул.

Личный счет,Минтруд,
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