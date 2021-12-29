Минтруд разъяснил порядок оплаты работы в праздничные дни

«При этом привлекать сотрудников к работе в праздничные дни, если работа в эти дни не предусмотрена графиком, можно только с их письменного согласия и по письменному распоряжению работодателя. Оплачиваются в двойном размере все часы, фактически проработанные в праздничный день - с 00:00 до 24:00. Это правило применяется и в случаях, когда на нерабочий праздничный день приходится часть смены», – уточнили в ведомстве.