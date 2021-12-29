В Подмосковье повысят минимальную зарплату

С 1 января 2022 года уровень минимальной заработной платы в Московской области будет повышен до 16,3 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья. Сейчас МРОТ в Подмосковье составляет 15 тысяч рублей.

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Соглашение было подписано между Правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей области, сказано в сообщении.

«Это необходимый уровень дохода для удовлетворения базовых потребностей жителей. В прожиточный минимум входит потребительская корзина, обязательные услуги, а также различные сборы», – сообщили в пресс-службе.

С 1 января 2021 года федеральный МРОТ составляет 12 792 рубля. В декабре сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении размера оплаты труда до 13 890 рублей с 1 января 2022 года.

Накануне пресс-служба Росстата сообщила, что в 2021 году 689 800 россиян получали зарплату на уровне минимального размера оплаты труда или ниже. С апреля 2019 года их доля сократилась на 0,4 п.п., до 2,5%.