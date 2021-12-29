Биометрию россиян захотели забрать у банков и отдать государству

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о разработке механизма передачи биометрических данных клиентов банков в Единую биометрическую систему (ЕБС). Он будет готов к осени 2022 года. Системой будет управлять Минцифры, а коммерческим организациям запретят сохранять копии данных клиентов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что биометрия должна храниться под защитой государства. Хинштейн сообщил «Ведомостям», что Минцифры доработает ЕБС, созданную в 2018 году по инициативе Минкомсвязи (теперь Минцифры) и Банка России. За это время в ней зарегистрировали около 216 000 пользователей. По информации оператора системы, компании «Ростелеком», новый закон позволит коммерческим компаниям собирать биометрию с соблюдением требований правительства и под контролем уполномоченных ведомств. В ноябре на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Владимир Путин заявил, что биометрические данные должны храниться в единой и защищённой государственной информационной системе. 24 декабря Совет Федерации перевёл ЕБС в статус государственной информационной системы. Теперь россияне смогут самостоятельно размещать в ней биометрические образцы с помощью подтверждённой учётной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В ноябре банки попросили у МВД доступ к базе данных с недействительными паспортами. После отмены обязательного штампа в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности банкам стало сложнее распознавать клиентов и невозможно получить всю их кредитную историю. Мошенники же получили возможность взять кредит по одному паспорту, а потом заявить о потере и взять заём по новому документу с чистой кредитной историей. C 1 января 2022 года у граждан должна появиться возможность дистанционно открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Однако российские банки попросили ЦБ отложить обязательную выдачу кредитов по биометрии. Банки не успевают выполнить новые требования антиотмывочного закона. Только 8% опрошенных HeadHunter и «Инфосистемы Джет» работников согласились бы передать биометрические данные работодателю без дополнительных условий. По данным исследования, 43% сотрудников готовы передать биометрию, например, для доступа на территорию компании, 39% — для доступа в различные помещения, ещё 34% — для входа в систему компьютера. Фото: Pixabay, Pixabay License