Российские семьи получили «чумовой капитал»

Еще две семьи тундровиков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получили «чумовой капитал». Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

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Кристине и Петру Климовым, а также Василисе Лаптандер и Вадиму Тользину комплекты чумов вручил глава Приуральского района Иван Сакал. В наборы входят: шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь, доски, нарты.

Отмечается, что за год в районе 13 семей получили подобные капиталы. Предложение о выдаче такой поддержки в марте 2021 года внес губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе.