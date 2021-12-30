Вступили в силу поправки в закон «О потребительском кредите»

Потребкредит без дополнительных услуг. Сегодня вступили в силу поправки в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», направленные на защиту прав заемщиков. Тем временем в Госдуме и финансовом сообществе обсуждают новые меры, направленные на ужесточение условий выдачи кредитов.

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Отныне банки вправе требовать наличия неснижаемого остатка на счете, с которого погашается задолженность, только в день очередного платежа по потребкредиту. Во все остальные дни на этом счете может быть любая сумма, в том числе нулевая.

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Второе нововведение: при заключении договора потребкредитования банк не может предоставлять бланки с заранее проставленными галочками, подтверждающими согласие клиента на получение дополнительных услуг. То есть соответствующие квадратики должны быть пустыми. А если надо, заемщик сам нарисует в них галочки.

Третье изменение: вводится так называемый период охлаждения в 14 дней, в течение которых заемщик может отказаться от допуслуг. Такая возможность была и раньше, но только для финансовых услуг, таких как страхование. Теперь же клиенты банка могут отказаться и от нефинансовых услуг — к примеру, консультационных. И потребовать вернуть за них деньги. Продолжает старший юрист адвокатского бюро КИАП Кирилл Коршунов:

Кирилл Коршунов старший юрист адвокатского бюро КИАП «Теперь, если даже заемщик соглашается на предоставление какой-нибудь дополнительной услуги, связанной с кредитом, у него есть 14 дней на то, чтобы отказаться от этой услуги, и лицо, которое оказывает эту услугу, обязано будет вернуть ему уплаченные деньги за эту услугу, за исключением той части, в которой услуги были оказаны. И что еще важно: если заемщику вот это третье лицо, оказывающее услугу, не вернуло деньги, он вправе потребовать возврат этих денег за дополнительную услугу непосредственно со своего кредитора, то есть с банка, который выступает в таком случае гарантом того, что деньги вернутся».

Снова оговоримся: это касается только потребкредитов. На договоры ипотеки, к которым часто привязывают такие допуслуги, эта норма не распространяется.

Тем временем в Госдуму внесли законопроект, согласно которому потребительские кредиты без обеспечения могут выдаваться на срок не более пяти лет. В записке к документу сказано, что такая мера позволит «снизить чрезмерную закредитованность населения». Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что россияне набрали слишком много кредитов и 80% своего дохода тратят на погашение по ним долгов.

О мотивах регулятора и других инициативах, содержащихся в законопроекте, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин:

Иван Уклеин директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» «Основная цель регулятора заключается в том, чтобы защитить наиболее уязвимых россиян, которые имеют наиболее высокие показатели закредитованности. Но это не означает, что ставится цель запретить или существенно ограничить кредиты сами по себе. Есть еще несколько довольно интересных, на мой взгляд, положений, которые, например, запретят банку обходить полную стоимость кредита, то есть так называемые навязанные платежи за выдачу кредита, платежи, которые идут в нагрузку, но не входят в полную стоимость, то же самое касается запрета рекламы так называемых 5% годовых, которые на самом деле никогда получить-то и нельзя».

И, конечно, большой резонанс вызвала идея ужесточить условия выдачи новых кредитов для непривитых. Как пояснил в интервью «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, возможно, даже те 2-3% смертельных исходов среди заболевших весьма существенны для страховых компаний. Поэтому он не исключил, что в новом году при оформлении ипотечного или потребкредита придется предъявить сертификат о вакцинации. В противном случае, по словам Войлукова, стоимость займа может значительно вырасти.

Вот как прокомментировал это директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антон Лопатин:

Антон Лопатин директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings «Это достаточно спекулятивная новость. В принципе страхование жизни всегда является так или иначе условием для того, чтобы получить ипотечный кредит. Его можно, конечно, получать без страхования жизни и в текущих реалиях, но при этом ставка по ипотеке будет выше. Так что на самом деле здесь, по сути, этот механизм уже действует на рынке, но просто для расчета страховой премии и ставки появится, возможно, еще такой фактор, как вакцинация».