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1 час назад

Россияне получат новый налоговый вычет в 2022 году

Россиянам дадут новый налоговый вычет с 1 января 2022 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего юриста Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Юрия Захарова.

Новый налоговый вычет можно будет получить в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о социальном налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги. Получение такого вычета поможет сэкономить до 15,6 тысяч рублей в год.

«Россияне получат право сэкономить 13% процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом можно сэкономить максимум до 15 тысяч 600 рублей», — сказал юрист.

По его словам, получить вычет может любой совершеннолетний россиянин, который платит НДФЛ. Также получить выплату могут родители за своего ребенка. При этом необходимо предъявить документы, подтверждающие оплату расходов на спорт, банковские реквизиты и копию свидетельства о рождении. Чтобы получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, основным видом деятельности организации должны быть физкультура и спорт.

Личный счет,Юрий Захаров,
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