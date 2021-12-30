Россиянам рассказали об изменениях с 1 января

С 1 января 2022 года россиян ждут изменения в ряде сфер. В частности, повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, новые правила оформления и начисления пенсий, а также отмена для большинства водителей требования об обязательном техосмотре для оформления ОСАГО. Об этом пишет газета «Известия».

Так, новый прожиточный минимум в среднем по стране составит 12,6 тысячи рублей на душу населения (сейчас — 11,6 тысяч рублей на душу населения). Для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. Также будет увеличен минимальный размер оплаты труда — в 2022 году федеральный МРОТ установлен на уровне 13 890 рублей (сейчас — 12,7 тысяч рублей).

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С начала года перерасчет пенсий для неработающих пенсионеров для получения социальных доплат будет производиться автоматически — подавать для этого заявление не потребуется, — а при оформлении пенсии личное присутствие заявителя в Пенсионном фонде: все необходимые документы уже будут в распоряжении ПФР. Кроме того, на сайте госуслуг мужчинам старше 45 и женщинам старше 40 лет будет доступна информация о состоянии пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах.

С 1 января также должны отменить обязательное прохождение техосмотра для оформления полиса ОСАГО для тех, кто ездит на новых машинах и использует их в личных целях. Обязательным техосмотр останется для транспорта, предназначенного для пассажирских или грузовых перевозок — в частности, для автобусов, грузовиков и машин такси.

Традиционно с началом года подорожают акцизы. Изменения затронут спиртные напитки. Подорожают акцизы в том числе на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, виноград, использованный для производства вин, виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло, сидр, пуаре, медовуху, игристые вина (шампанские) и пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента.

Также вырастут акцизы на табачную продукцию — табак, сигары, сигариллы, сигареты, папиросы, электронные системы доставки никотина и так далее.

Автомобилистам стоит ждать повышения акцизов на легковые автомобили с мощностью двигателя более 90 лошадиных сил, мотоциклы, бензин, дизельное топливо и масла.