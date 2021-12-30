Коснется миллионов россиян: получение выплат упростят

С января 2022 года к Пенсионному фонду России перейдут функции по выплате гражданам ряда пособий, в том числе семьям с детьми и будущим родителям. Согласно сообщению на официальном сайте ПФР, часть социальных выплат будет получить проще, чем сейчас.
Соцвыплаты, которые ранее выполняли органы соцзащиты и Роструд, с января 2022 года переходят во введение ПФР. В их число входят пособия, которые выдаются семьям с детьми и будущим родителям — ежемесячные и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми.
В фонде отметили, что первые выплаты в 2022 году поступят гражданам уже 17 января — они будут досрочными, поскольку обычно приходят лишь в феврале. Меры поддержки, которые теперь находятся во введении ПФР, коснутся более 2 млн граждан, а общий объем выплат за 2022 год составит порядка 120 млрд рублей.
Также с 2022 года в России облегчат процедуру получения социальных выплат — пенсионный фонд будет самостоятельно запрашивать документы, необходимые для начисления пособий, у других ведомств. Обращаться куда-либо для переоформления выплат гражданам не нужно — начисление денег пройдёт в автоматическом режиме.