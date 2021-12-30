До ₽130 тысяч: в РФ предложили ввести новую разовую выплату

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести для граждан налоговый вычет при покупке автомобиля. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию его письма на имя главы Минтруда Антона Котякова.

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Орлов в своем обращении отмечает, что, согласно налоговому законодательству, каждый гражданин может один раз воспользоваться налоговым вычетом до 2 млн рублей при покупке недвижимости, вернув себе в виде уплаченных налогов 13% с данной суммы — до 260 тысяч рублей. Орлов назвал данный инструмент весомым в вопросе материальной государственной поддержки граждан при покупке квартиры или дома. При этом он указал на то, что при покупке автомобиля такой налоговый вычет не предусмотрен.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тысяч рублей», — сказано в тексте обращения.

Ранее ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров сообщил, что россиян с 1 января 2022 года ждет новый налоговый вычет на занятия спортом. Он отметил, что граждане смогут вернуть до 15,6 тысячи рублей. Получить вычет может любой совершеннолетний россиянин, который платит НДФЛ.