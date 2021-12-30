Кто может получить до ₽6 тысяч к пенсии в январе

В Пенсионном фонде России напомнили о том, что в 2022 году неработающие родители-пенсионеры с детьми до 18 лет получат материальную поддержку. Об этом пишут «Известия».

Фото: ТАСС ТАСС

На одного несовершеннолетнего ребенка положена надбавка в размере 2134 рубля, на двоих — 4266 рублей, на троих — 6401 рубль.

Родители-пенсионеры получат надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии по старости при наличии у них на иждивении несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, а также детей старше 18 лет, обучающихся на очной форме, но не старше 23 лет.

Доплату должны получить оба родителя-пенсионера. Для этого нужно подать заявление с копиями свидетельств о рождении детей. На детей старше 18 лет предоставляются документы, подтверждающие их обучение и то, что они находятся на иждивении родителей.

Ранее сообщалось, что с 2022 года Пенсионный фонд начнет предоставлять россиянам отдельные меры поддержки, которые сегодня назначают органы социальной защиты населения и Роструд. Что касается условий получения поддержки, то они останутся прежними.