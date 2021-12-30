Власти РФ наделят крупнейшие соцсети особым статусом

Российские социальные сети с аудиторией более чем в пять миллионов пользователей в сутки включат в перечень бесплатных ресурсов. Об этом сообщили в правительстве России.

«В перечень, в частности, могут включаться наиболее популярные отечественные социальные сети с ежесуточной аудиторией более 5 миллионов пользователей. Среди обязательных критериев есть также требование о наличии на ресурсе не менее 5 тысяч страниц органов власти, а также страниц государственных средств массовой информации и обязательных общедоступных каналов», — сообщается на официальном сайте кабмина.

Доступ к таким социальным сетям будет бесплатным для граждан. Соответственно, посещать их пользователь сможет даже при нулевом балансе. При этом просмотр информации на страницах соцсетей, фото и видео не будет отражаться в трафике.

Правительство РФ также сформировало комиссию по определению перечня бесплатных социально значимых ресурсов. Помимо представителей власти в него, в том числе, вошли гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Также в комиссии принимают участие руководители «Яндекса», Mail.ru, «Ростелекова» и четырех ведущих операторов мобильной связи.

Закон о бесплатном доступе граждан к социально-значимым ресурсам начал действовать с 1 декабря 2021 года. Речь идет о ресурсах государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондах и порталах госуслуг. Ранее с инициативой предоставить бесплатный доступ к таким сайтам выступил президент РФ Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей».