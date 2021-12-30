ПФР увеличит список выплат населению

Пенсионный фонд России в 2022 году намерен расширить меры социальной поддержки граждан, дополнив их теми, которые сегодня назначают органы социальной защиты и Роструд. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

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Теперь ПФР будет выплачивать пособия неработающим гражданам с детьми, реабилитированным и тем, кто подвергся воздействию радиации, инвалидам, у которых есть транспортные средства по медицинским показаниям. Последней категории полагается компенсация ОСАГО. Также Фонд будет выплачивать пособия военным и членам их семей, пенсии которых осуществляются через ПФР.

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Кроме того, ПФР будет заниматься детскими выплатами. Через фонд будут назначать пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих, а также выплаты по беременности и родам женщинам, которых уволили по причине ликвидации организации. Также в перечне находятся единовременные пособия при рождении ребенка или передаче его на воспитание в семью, а также ежемесячные пособия на детей и единовременные пособия беременным женам военнослужащих по призыву.

Подвергшимся радиации полагаются ежемесячные компенсации за проживание или работу в зонах радиоактивного загрязнения, также за возмещение вреда здоровью инвалидам, компенсация на питание детей и молочное питание детей до трех лет, расходов на продукты питания, компенсацию при потере кормильца. Предусмотрены ежегодное вознаграждение за работу в зонах радиоактивного загрязнения, единовременные выплаты по потере кормильца и к дополнительному отпуску, компенсация оздоровительных процедур и единовременная компенсация расходов при переселении из радиоактивных зон.

ПФР также будет заниматься выплатой пособий на погребение, сохранением среднего заработка, ежемесячным пособием по безработице, компенсациями пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Через Пенсионный фонд военные и их семьи смогут получить компенсацию коммунальных платежей, единовременную компенсацию на ремонт дома и ежемесячную компенсацию инвалидам по военной травме. Кроме того, они смогут получить ежегодную выплату на летний оздоровительный отдых детей и ежемесячное пособие на ребенка.

Условия получения поддержки остаются прежними, для ее оформления нужно обратиться с заявлением. Вместе с тем ПФР упростит получение выплат, гражданам не придется самостоятельно собирать пакет документов. Пенсионный фонд сам будет запрашивать необходимую информацию в профильных ведомствах.

Для оформления социальной помощи россиянам в большинстве случаев будет необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. В будущем каналы оформления пособий расширят: граждане смогут подавать электронные заявления через портал «Госуслуги».

Также обратиться за выплатами россияне могут через многофункциональные центры госуслуг.

Кроме того, сроки назначения выплат сократятся. В настоящее время оформление большинства выплат может занимать до месяца, однако с 2022 года это будет занимать в два раза меньше времени. Заявления на выплаты отделения ПФР будут рассматривать от 5 до 10 рабочих дней и в течение такого же времени после назначения перечислять средства.

Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила, что пенсионерам, получающим выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, из-за предстоящих новогодних праздников в декабре перечислят деньги за январь 2022 года.