Россияне смогут отказаться от допуслуг к кредиту

Россияне с 30 декабря могут отказаться от дополнительных услуг, если они были вынуждены оформить их во время оформления кредита. «Период охлаждения» теперь будет составлять две недели, пишет агентство «Прайм».
Теперь по закону банкам запрещено заранее проставлять в кредитном договоре «галочки» о согласии заемщика на дополнительные услуги. Таким образом, граждане должны сами подтверждать свое желание оформить их. Кроме того, кредиторам необходимо информировать клиента о стоимости допуслуг и условиях их оказания. В том случае, если все же услуги были оформлены, то у заемщиков есть право отказаться от них в течение 14 дней и вернуть их стоимость.
Если услуга уже частично оказана, деньги вернут только за неоказанную часть услуги, а при полностью оказанной услуге возврата не будет. До этого «период охлаждения» действовал только для страховок.
Клиент сможет с помощью заявления требовать возврат как от кредитора, так и от третьего лица — в зависимости от того, кто из них отвечал за выполнение услуги. Если сторонний исполнитель в течение семи рабочих дней не вернул деньги, это должен сделать кредитор, но заемщик может подать ему заявление не ранее 30 и не позднее 180 дней после обращения к третьему лицу-исполнителю.
Также банки теперь не могут включать в кредитный договор условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток денежных средств для погашения ежемесячного платежа. Необходимая сумма должна быть на счете клиента только в день списания.
В ноябре сообщалось, что Центробанк выявил нарушения прав граждан при выдаче кредитов. Заемщики не могли вернуть деньги при отказе от допуслуги, которой не пользовались, в том числе по страховке в рамках «периода охлаждения». Кроме того, зачастую название и описание продуктов не соответствовали их сути. Часто договор об оказании услуги заключается неправильно. Регулятор также отметил, что банки навязывают страховку заемщикам, а при отказе клиентов от нее повышают ставку по кредиту.