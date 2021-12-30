Россияне смогут отказаться от допуслуг к кредиту

Россияне с 30 декабря могут отказаться от дополнительных услуг, если они были вынуждены оформить их во время оформления кредита. «Период охлаждения» теперь будет составлять две недели, пишет агентство «Прайм».

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Теперь по закону банкам запрещено заранее проставлять в кредитном договоре «галочки» о согласии заемщика на дополнительные услуги. Таким образом, граждане должны сами подтверждать свое желание оформить их. Кроме того, кредиторам необходимо информировать клиента о стоимости допуслуг и условиях их оказания. В том случае, если все же услуги были оформлены, то у заемщиков есть право отказаться от них в течение 14 дней и вернуть их стоимость.

Если услуга уже частично оказана, деньги вернут только за неоказанную часть услуги, а при полностью оказанной услуге возврата не будет. До этого «период охлаждения» действовал только для страховок.

Клиент сможет с помощью заявления требовать возврат как от кредитора, так и от третьего лица — в зависимости от того, кто из них отвечал за выполнение услуги. Если сторонний исполнитель в течение семи рабочих дней не вернул деньги, это должен сделать кредитор, но заемщик может подать ему заявление не ранее 30 и не позднее 180 дней после обращения к третьему лицу-исполнителю.

Также банки теперь не могут включать в кредитный договор условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток денежных средств для погашения ежемесячного платежа. Необходимая сумма должна быть на счете клиента только в день списания.