Определен срок индексации маткапитала в 2022 году

Провести индексацию маткапитала не по прогнозной, как было в 2021 году, а по фактической инфляции предложил сам Путин. В прошлом году родители получали 483 881,83 рубля на первого ребенка и 639 431,83 рубля — на второго. С учетом инфляции в 2022 году при рождении или усыновлении первого ребенка маткапитал составит 503 тысяч 237 рублей. В случае рождения второго и последующих детей — 665 тысяч 009 рублей.