Пенсии неработающих пенсионеров решили поднять

Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 5,9% с 1 января и вырастут в среднем до 18 521 рубля. Это затронет 30,78 млн человек.

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По закону, с 2019 года и до 2024 года индексация пенсий проходит с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. С 1 января 2023 года пенсии будут проиденксированы на 5,6%, с 1 января 2024 года - на 5,5%. По прогнозу Пенсионного фонда России, пенсия вырастет в 2023 году до 19 476 рублей, а в 2024 - до 20 469 рублей.

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Расходы ПФР на выплату всех страховых пенсий, в том числе пенсий по старости, составят 8,1 трлн рублей в 2022 году. В целом, по прогнозу ПФР, общее число получателей страховой пенсии снизится с 40,9 млн в 2019 году до 30,8 млн в 2024 году.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%. В этой связи на ежегодной пресс-конференции он заявил, что правительство РФ должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции, однако соответствующих решений пока не было принято.

Возраст выхода на пенсию

С 2019 года по 2028 год проходит переходный период по повышению пенсионного возраста. Так, в первом полугодии 2022 года пенсионного возраста достигнут женщины в возрасте 56,5 года и мужчины 61,5 года, родившиеся во втором полугодии 1965 и 1960 годов соответственно. Они получат право назначения страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам, новая граница пенсионного возраста будет действовать до 2024 года, следует из федерального закона об индексации пенсий.

Закон, вступивший в силу 1 января 2019 года, закрепляет новый пенсионный возраст 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, таким образом, пенсионный возраст увеличивается на пять лет. Однако с 2019 года по 2028 год идет переходный период по постепенному увеличению пенсионного возраста. На первом этапе повышение затронуло мужчин 1959 года рождения в возрасте 60,5 года и женщин 1964 года рождения в возрасте 55,5 года - для граждан выход на пенсию произошел на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Следующее повышение - на один год - произошло во втором полугодии 2021 года, и границей пенсионного возраста стали 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин, если они были рождены в первом полугодии 1965 и 1960 годов соответственно.

С 2022 года в первом полугодии пенсионного возраста также достигнут родившиеся в 1965 и 1960 годах, но уже во втором полугодии. Граница пенсионного возраста в 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин будет действовать до следующего повышения в 2024 году. Тогда пенсионный возраст женщин будет повышен сразу до 58 лет, и на пенсию смогут выйти родившиеся в 1966 году, а у мужчин - до 63 лет, и на пенсию будут выходить родившиеся в 1961 году.

Следующее повышение до 59 лет у женщин и 64 лет у мужчин произойдет в 2026 году, а окончательно до 60 и 65 лет пенсионный возраст будет повышен в 2028 году.

Работающие пенсионеры

Пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются. Однако при выходе на пенсию они получают пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций на момент прекращения работы. В 2020 и 2021 годах правительство РФ не раз возвращалось к обсуждению вопроса о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, однако новых решений принято пока не было.

Накопительная пенсия

Согласно действующему законодательству, накопительная пенсия сформирована у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 года по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, у участников программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.