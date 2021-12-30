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3 часа назад

Россиян предупредили об активизации «черных» кредиторов

В Ассоциации банков России предупредили об активизации «черных» кредиторов из-за закона, который даст ЦБ право ограничивать число выдаваемых гражданам кредитов. Об этом в интервью «Известиям» заявил президент АБР Георгий Лунтовский. По его словам, такие кредиторы начнут выдавать деньги под ростовщические проценты, обрекая граждан на долговую кабалу.

Россиян предупредили об активизации «черных» кредиторов
Фото: ТАССТАСС

Закон начнет действовать с 1 июля 2022 года. Банки столкнутся с ростом операционной нагрузки и будут вынуждены менять отлаженные процессы, нести дополнительные издержки, сообщил Лунтовский. Он не исключил, что может появиться новая отчетность.

«Основные опасения связаны с тем, что ограничение доступа некоторых групп населения (в частности, граждан с неофициальными доходами или с низким уровнем дохода, а также уже закредитованных) к кредитным продуктам банков и микрофинансовых организаций может привести к росту теневого рынка финансирования. Это может происходить за счет регуляторного арбитража, когда кредитование этих групп граждан будет продолжаться за счет схем, являющихся легальными, но не входящими в периметр регуляторных ограничений — рассрочки, лизинг», — пояснил Лунтовский.

Вместе с тем, как заявил президент АБР, позиция ЦБ понятна, ведь доля потребительских кредитов с долговой нагрузкой выше 80% в 2021 году увеличилась до 31%. В настоящее время действительно нужно усилить защиту розничного клиента, добавил Лунтовский.

Ранее в декабре сообщалось, что в Москве и Московской области за 9 месяцев 2021 года сотрудники Банка России обнаружили 145 организаций с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке. Большинство из них – 74 организации – это «черные» кредиторы, еще 66 – организации с признаками финансовой пирамиды.

Личный счет,Георгий Лунтовский,Центральный банк России,газета "Известия",
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