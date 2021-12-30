Россиян предупредили об активизации «черных» кредиторов

В Ассоциации банков России предупредили об активизации «черных» кредиторов из-за закона, который даст ЦБ право ограничивать число выдаваемых гражданам кредитов. Об этом в интервью «Известиям» заявил президент АБР Георгий Лунтовский. По его словам, такие кредиторы начнут выдавать деньги под ростовщические проценты, обрекая граждан на долговую кабалу.
Закон начнет действовать с 1 июля 2022 года. Банки столкнутся с ростом операционной нагрузки и будут вынуждены менять отлаженные процессы, нести дополнительные издержки, сообщил Лунтовский. Он не исключил, что может появиться новая отчетность.
«Основные опасения связаны с тем, что ограничение доступа некоторых групп населения (в частности, граждан с неофициальными доходами или с низким уровнем дохода, а также уже закредитованных) к кредитным продуктам банков и микрофинансовых организаций может привести к росту теневого рынка финансирования. Это может происходить за счет регуляторного арбитража, когда кредитование этих групп граждан будет продолжаться за счет схем, являющихся легальными, но не входящими в периметр регуляторных ограничений — рассрочки, лизинг», — пояснил Лунтовский.
Вместе с тем, как заявил президент АБР, позиция ЦБ понятна, ведь доля потребительских кредитов с долговой нагрузкой выше 80% в 2021 году увеличилась до 31%. В настоящее время действительно нужно усилить защиту розничного клиента, добавил Лунтовский.
Ранее в декабре сообщалось, что в Москве и Московской области за 9 месяцев 2021 года сотрудники Банка России обнаружили 145 организаций с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке. Большинство из них – 74 организации – это «черные» кредиторы, еще 66 – организации с признаками финансовой пирамиды.