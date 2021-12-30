Минфин дал обещание по налогам

Минфин России в 2022–2024 годах не планирует повышать ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Что будет дальше в трехлетке? Мы не планируем какие-либо здесь новации, повышение ставок, будь то ставки налога на доходы физических лиц, будь то ставки налога на прибыль, НДС»,— сказал он.

При этом Силуанов назвал правильным решение ввести НДФЛ в 15% для граждан с высокими доходами.

«Эти два процентных пункта к 13%, которые были введены, они позволят собрать в этом году порядка 80 млрд рублей — это хороший ресурс, планировали 60 млрд рублей. Экономика восстанавливается более быстрыми темпами, зарплата у богатых, людей с хорошими доходами растет», — отметил министр.

С 1 января 2021 года в России была введена прогрессивная ставка налога, теперь физлица с доходами свыше 5 млн рублей в год выплачивают НДФЛ по ставке 15%.