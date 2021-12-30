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1 час назад

Минфин пообещал не повышать налоги

Минфин России в 2022–2024 годах не планирует повышать ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Минфин дал обещание по налогам
Фото: ТАССТАСС

«Что будет дальше в трехлетке? Мы не планируем какие-либо здесь новации, повышение ставок, будь то ставки налога на доходы физических лиц, будь то ставки налога на прибыль, НДС»,— сказал он.

При этом Силуанов назвал правильным решение ввести НДФЛ в 15% для граждан с высокими доходами.

«Эти два процентных пункта к 13%, которые были введены, они позволят собрать в этом году порядка 80 млрд рублей — это хороший ресурс, планировали 60 млрд рублей. Экономика восстанавливается более быстрыми темпами, зарплата у богатых, людей с хорошими доходами растет», — отметил министр.

С 1 января 2021 года в России была введена прогрессивная ставка налога, теперь физлица с доходами свыше 5 млн рублей в год выплачивают НДФЛ по ставке 15%.

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Ранее сообщалось, что в России готовятся к полному переходу на новый способ уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Единый налоговый платеж предложили сделать обязательным и безальтернативным способом для всего бизнеса с 1 января 2023 года. Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы.

Личный счет,Антон Силуанов,Госдума,Минфин,
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