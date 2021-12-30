Россиян предупредили о штрафах в Новый год

За запуск фейерверков в неположенных местах могут выписать штраф от 2 тысяч рублей. Кроме того, при порче имущества или причинении вреда здоровью из-за неосторожного обращения с пиротехникой грозит уголовная ответственность, заявили опрошенные РИА Недвижимость юристы.
В России отсутствует прямой запрет на использование пиротехники во дворах многоквартирных домов, однако ее использование имеет свои ограничения в связи с возможным нарушением требований пожарной безопасности, подчеркнул адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.
Как отмечается, внутри помещений запрещено взрывать пиротехнику, за исключением бенгальских огней и хлопушек. Запрещено это делать и во время проведения массовых мероприятий, а также на территории кладбищ, памятников истории и культуры, национальных парков и заповедников, на объектах с высокой пожарной опасностью.
«Гражданам за это грозит штраф в 2-3 тысячи рублей, должностным лицам - в 15 тысяч рублей, ИП до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам до 200 тысяч рублей», – рассказал юрист.
Если неосторожное обращение с пиротехникой повлекло за собой повреждение чужого имущества, то грозить может уже уголовная ответственность – до одного года лишения свободы, уточнила управляющий партнер «Легес-бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
«Кроме того, если нарушение требований пожарной безопасности повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть, то виновному грозит уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до семи лет», – подчеркнула эксперт.
Ранее в декабре сообщалось, что пиротехника для празднования Нового года в этом году обойдется россиянам на 60-70% дороже, чем в 2020 году. По данным сервиса для размещения объявлений «Авито», в этом году средняя цена бенгальских свечей составляет 240 рублей, что на 33% выше, чем в прошлом. Петарды за год подорожали на 56%, сегодня их в среднем можно приобрести за 1 250 рублей. Покупка фейерверка обойдется на 4% дороже, чем годом ранее, – в 2 400 рублей.