«Достойный Новый год»: Пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. Текст документа размещен в думской электронной базе в четверг.

Как отмечают авторы инициативы, "высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров". По словам авторов проекта, в преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу.

"В этот период в особом внимании и поддержке со стороны государства нуждаются социально уязвимые категории граждан, к которым относятся пенсионеры", - говорится в пояснительных материалах.

"Законопроектом предлагается ежегодно в декабре предоставлять пенсионерам предновогоднюю пенсионную выплату. Предлагаемая дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник", - говорится в пояснительной записке.

Инициативой предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий.

Авторы законопроекта предлагают установить предновогоднюю пенсионную выплату "в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты". Финансирование расходов на предоставление предновогодней пенсионной выплаты предлагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, в том числе предоставляемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда России межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект, согласно которому пенсионеры каждый год будут получать предновогодние выплаты. Документ называется «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», он направлен в правительство для выдачи заключения, сообщают «Известия».

Предновогоднюю выплату предлагается выплачивать всем работающим и неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию, и не ставить одних получателей в преимущественное положение перед другими.

При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты, — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно пояснению, уровень инфляции по итогам 2021 года может превысить 9% и это негативно отразится на доходах пенсионеров.

В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу, — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что источником выплат станет федеральный бюджет. В 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей, из которых 66,4 млрд рублей — это выплаты военным пенсионерам, а 719,8 млрд рублей — выплаты получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

При необходимости источником дополнительного финансирования могут стать средства Фонда национального благосостояния, объём которого в следующем году составит 16,4 трлн рублей.

В Пенсионном фонде России рассказали, что 13-ую пенсию пенсионерам в этом году выплачивать не будут. Как пишут СМИ, пожилые люди смогут рассчитывать только на предновогоднюю пенсию, которую они получат сразу за декабрь и январь.

«Законопрoект о дополнительной 13-й пенсии был разработан в Комитете по труду, социальной политике и делами ветеранов Госдумы РФ. Предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии», – говорится в сообщении.

Такую 13-ую пенсию предлагается выплачивать всем пенсионерам: и работающим, и неработающим. Но законопрoект пока не принят. В ПФР заявили о том, что на данный момент этот вопрос не рассматривается.

В связи с новогодними праздниками граждане получат выплаты, пенсии и пособия досрочно, пишет издание «Сиб.фм».

Ранее сообщалось, пенсионерам готовят крупную компенсацию из-за инфляции. Точные суммы пока не называются.

Идею о введении ежегодных дополнительных предновогодних выплат пенсионерам можно только поприветствовать, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что единственным вопросом для обсуждения являются параметры разработанного законопроекта о размере выплат и перечне категорий пенсионеров, на которых их планируется распространить.

"Понятно, что дополнительные выплаты к Новому году могут восприниматься с особенным энтузиазмом... Понятно, что к Новому году повышенные расходы, на пенсию особенно развернуться не очень просто. Эта дополнительная сумма может помочь пенсионерам при встрече Нового года – покупки подарков внукам и так далее", – сказал Беляев.

По словам эксперта, данную инициативу можно было бы воплотить уже в этом году, однако возможно, что она так и останется нереализованной.

Инфляция в России с начала года к 27 декабря достигла 8,26 процента, свидетельствуют данные Росстата. В 2021 году, по предварительным данным, инфляция составила 8,39 процента. Рост цен побил многолетний рекорд, речь идет о максимуме за период с 2015 года.

С 21 по 27 декабря инфляция составила 0,26 процента. Из продуктов за неделю больше всего подорожали гречка, колбасы, куриные яйца, сливочное масло и мука. Из непродовольственных товаров цены выросли на зубную пасту, спички, зубные щетки. На 0,1 процента подорожал бензин, дизельное топливо стало стоить больше на 0,2 процента.

Среди товаров, больше всего подорожавших к 27 декабря с конца декабря 2020 года, — курица (плюс 26,78 процента), свинина (плюс 15,73 процента), говядина (14,93 процента), баранина (13,87 процента).

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина прогнозировала, что уровень инфляции в стране в конце года составит чуть больше восьми процентов. «Это много, это больше нашей цели в четыре процента», — подчеркнула глава регулятора.

Правительство РФ должно сделать все, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении пенсий россиянам по уровню инфляции. На ближайший год уже приняты соответствующие решения по пенсиям силовиков. Об этом на большой итоговой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Правительство РФ должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам это удавалось», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что индексация пенсий в 2022 году запланирована на уровне 5,9%, что заметно ниже уровня инфляции.

Путин добавил, что в следующем году будут приняты решения по силовому блоку. По словам президента, нужно выровнять доходы в этой сфере. Это же должно коснуться и пенсий, отметил Путин.

Ранее о необходимости увеличить зарплаты и пенсии военным Путин заявил на коллегии Минобороны РФ. По словам главы государства, доходы военных должны превышать зарплаты в ведущих отраслях экономики.

Не менее 150 млрд рублей потребуется выделить из российского бюджета в 2022 году, чтобы проиндексировать пенсии не ниже уровня фактической инфляции. Об этом сообщают «Известия».

Журналисты газеты подсчитали, что затраты на повышение пенсионных выплат в будущем году составят не менее 154 млрд рублей. Они исходили из прогнозируемого уровня инфляции, который по данным Росстата составит 8,22%.

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов оценил дополнительные ассигнования в 150–160 млрд рублей, говорится в статье. Примерно такую же сумму назвал главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах — от 150 до 179 млрд рублей.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин в разговоре с изданием заявил, что размер дополнительного финансирования должен превысить 212,7 миллиарда рублей — без учета военных пенсий. Осин исходил из инфляции на уровне 8,5%.

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложил ввести ежемесячные выплаты «детям войны», которые будут получать российские пенсионеры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парламентарий предлагает, чтобы выплаты «детям ВОВ» были в размере не менее 30% от величины прожиточного минимума в стране.

По законопроекту, к категории «детей ВОВ» относятся те, кто родился с 22 июня 1928 по 9 мая 1945 года. С 2022 года, как ожидается, данная категория соотечественников сможет получать выплату вне зависимости от других форм социальной поддержки от государства.

В тот момент, когда готовился документ, выплаты «детям войны» должны были быть свыше 3 тыс. рублей в месяц.