Россиянам начнут выдавать больничные по-новому

Больничные листы станут полностью электронными с 1 января 2022 года, пишет «Российская газета».

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Врачи будут подписывать документ электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования.

С нового года сотруднику не придется уведомлять работодателя о начале больничного. Если человек заболел и вызвал врача на дом, поликлиника сообщит об этом в Фонд социального страхования, который проинформирует работодателя через свою систему электронного документооборота. Минтруд России обязал всех работодателей подключиться к системе до 1 января.

Максимальный размер пособия по больничному в 2022 году составит 2572 рубля 60 копеек в день или около 80 тысяч рублей в месяц. Размер выплаты напрямую зависит от среднего заработка за последние два года.

Больничный оплачивается в размере 100% от среднего заработка при страховом стаже не менее 8 лет. 80% от среднего заработка выплачивается при страховом стаже от 5 до 8 лет, 60% - при страховом стаже менее 5 лет.

С 1 сентября в максимальном размере независимо от страхового стажа работника оплачиваются больничные по уходу за детьми до 8 лет.