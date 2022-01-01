В России вырос МРОТ

В России вступил в силу федеральный закон № 406-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"». Теперь размер МРОТ составляет 13 890 рублей, его повысили на 1098 рублей (8,6 процента).

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ноябре 2021-го президент России Владимир Путин предложил в 2022 году проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ «опережающими темпами по сравнению с инфляцией» — на 8,6 процента.

«Минимальный уровень оплаты труда у нас достаточно нищенский, поэтому любое его повышение, конечно, хорошо, но надо бы повысить его существеннее, и резервы у государства для этого есть», — говорил финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака.

Изначально планировалось увеличить МРОТ на 6,4 процента до 13 617 рублей, но ко второму чтению президент внес поправку, предполагавшую увеличение МРОТ на 8,6 процента. Закон был подписан в начале декабря.