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29 минут назад

Россияне в 2022 году начнут платить новый налог

Россияне с 2022 года начнут платить налог с процентов по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей. Налог будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году. Соответствующий закон вступил в силу еще в январе прошлого года.

Россияне в 2022 году начнут платить новый налог
Фото: ТАССТАСС

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам и остаткам на счетах в российских банках, которая превышает доход, рассчитанный по формуле (1 млн рублей умножить на ключевую ставку Центробанка на начало налогового периода).

Так, при действующей на 1 января 2021 года ставке ЦБ на уровне 4,25 процента годовых налогом будет облагаться процентный доход выше 42,5 тысячи рублей (то есть 4,25 процента от одного миллиона рублей).

Если доход, полученный в виде процентов по вкладам, меньше 42,5 тысячи рублей, платить налог не нужно. Также налог придется платить с вкладов в иностранной валюте. Доходы по ним будут пересчитываться в рубли по курсу Центробанка, который действовал на дату выплаты процентов.

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Ранее сообщалось, что с 2022 года россияне, имеющие вклады в банках на сумму свыше одного миллиона рублей, должны будут платить налог в том случае, если их процентный доход окажется больше 85 тысяч рублей.

17 декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5 процента годовых, увеличив таким образом не облагаемый налогом доход со вкладов в 2022 году с 42,5 до 85 тысяч рублей.

С 1 января в России произошел ряд законодательных изменений. В частности, повысился минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум, изменился порядок оформления больничного, увеличилась зарплата помощников депутатов и традиционно подорожали алкоголь и сигареты.
Личный счет,Центральный банк России,
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