В России с 1 января изменились правила получения субсидий и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ. Изменения внесли в Жилищный кодекс страны в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года.

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Теперь субсидии не смогут получить те собственники, у которых в судебном порядке подтвердилась задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Долгом считается неуплата, образовавшаяся за период не более чем в три последних года.

Новые правила ввели и в отношении компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Для подобных случаев также определили период задолженности в три года. Данные о долгах жильцов в субъектах начнут узнавать с помощью государственной системы жилищно-коммунального хозяйства.