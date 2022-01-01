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2 часа назад

В России изменились правила получения субсидий

В России с 1 января изменились правила получения субсидий и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ. Изменения внесли в Жилищный кодекс страны в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года.

Изменились правила получения субсидий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь субсидии не смогут получить те собственники, у которых в судебном порядке подтвердилась задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Долгом считается неуплата, образовавшаяся за период не более чем в три последних года.

Новые правила ввели и в отношении компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Для подобных случаев также определили период задолженности в три года. Данные о долгах жильцов в субъектах начнут узнавать с помощью государственной системы жилищно-коммунального хозяйства.

В ноябре 2021 года Минтруд уточнил правила предоставления поддержки россиянам с низкими доходами — те, которые оцениваются ниже прожиточного минимума. Пособие могут перестать выплачивать, если с учетом разового поступления крупной суммы доходы окажутся выше указанной отметки.

Личный счет,Минтруд,
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