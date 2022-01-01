Кому с 1 января повысят зарплату

Наступление Нового года ознаменовалось для многих россиян повышением зарплаты. Её увеличение обусловлено ростом такого показателя, как минимальный размер оплаты труда, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Life. Об этом рассказала юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Ирина Белова.

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По её словам, речь идёт не о фиксированной зарплате, а в большей степени о средних значениях, которые существуют в той или иной отрасли. Поэтому, несмотря на тот факт, что МРОТ и устанавливают на уровне государства, дальнейшие расчёты зарплат россиян производятся различными ведомственными актами на федеральном, региональном, муниципальном уровне.

В этой связи, со следующего года в стране повысят зарплаты, как минимум, всех людей, которым их рассчитывают исходя из данного показателя. С 1 января 2022 года в России он повысится до значений в 13 890 рублей.