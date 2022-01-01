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1 час назад

Кому с 1 января повысят зарплату

Наступление Нового года ознаменовалось для многих россиян повышением зарплаты. Её увеличение обусловлено ростом такого показателя, как минимальный размер оплаты труда, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Life. Об этом рассказала юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Ирина Белова.

Кому с 1 января повысят зарплату
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По её словам, речь идёт не о фиксированной зарплате, а в большей степени о средних значениях, которые существуют в той или иной отрасли. Поэтому, несмотря на тот факт, что МРОТ и устанавливают на уровне государства, дальнейшие расчёты зарплат россиян производятся различными ведомственными актами на федеральном, региональном, муниципальном уровне.

В этой связи, со следующего года в стране повысят зарплаты, как минимум, всех людей, которым их рассчитывают исходя из данного показателя. С 1 января 2022 года в России он повысится до значений в 13 890 рублей.

Так что зарплаты повысят бюджетникам, работающим в определённых сферах, в частности, учителям, врачам, преподавателям вузов. Размер прибавки зависит от региона и может составлять порядка 10-20% от оклада.

Личный счет,Зарплата врачей,Ирина Белова,РИА "Дейта",
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