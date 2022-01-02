Сокращенные на работе россияне смогут досрочно выйти на пенсию

Россиянам, которых сократили на работе в предпенсионном возрасте, с 1 января 2022 года разрешили выходить на пенсию досрочно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Предпенсионеры, оставшиеся без работы, могут выйти на пенсию на два года раньше.

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При этом есть обязательные условия для раннего ухода на пенсию — сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин).

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Также с 1 января социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пособия. Кроме того, неработающие пенсионеры, имеющие трудовой стаж в сельской местности в 30 и более лет, получат право на повышенные выплаты независимо от того, где они живут сейчас.

Изменится и порядок выплаты пенсий на территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Проживающие там пенсионеры смогут получить выплаты раньше текущего месяца. Для этого потребуется написать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР). Также в России продолжится переходный период повышения возраста выхода на пенсию по старости. В первом полугодии 2022-го он составит 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин.

Индексация пенсий

С 1 января в России на 5,9 процента проиндексированы страховые пенсии, такое повышение заложено в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022-2024 годы. Величина фиксированной выплаты к страховой пенсии с начала года составляет 6400 рублей. Также с 1 апреля вырастут и социальные пенсии, их проиндексируют на 7,7 процента.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что пенсии будут увеличены выше фактического уровня инфляции. По итогам 2021 года, как оценивали в Центральном банке России, показатель должен превышать 8 процентов. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продукты питания подорожали на 10,8 процента, а овощи и фрукты — на 19,4 процента.

Безбедная старость

В конце декабря 2021 года кандидат экономических наук Артем Голубев назвал россиянам способ накопить на безбедную старость. По его словам, эффективным способом является создание капитала в виде различных активов. Эксперт объяснил, что накопления в виде ценных бумаг и других инструментов финансового рынка к моменту выхода на пенсию смогут приносить пассивный доход. Также их можно продать по выгодной цене.

Для самостоятельного управления своим капиталом Голубев посоветовал открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет, при этом начинать инвестировать лучше с небольших сумм. Для создания же весомого портфеля потребуется два-три десятилетия, резюмировал экономист.