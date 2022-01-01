В России подорожали сигареты

Со 108 до 112 рублей за пачку с 1 января 2022 года поднимается единая минимальная цена на сигареты. Подорожание произошло в рамках соответствующего закона, направленного на ужесточение ценовой политики в отношении продажи таких изделий, который еще в конце декабря 2020 года подписал президент России.

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Впервые единая минимальная цена в 108 рублей за пачку была введена с 1 апреля прошлого года, но это правило не касалось продукции, попавшей в оборот до данной даты. Тогда остатки можно было продавать дешевле.

Сейчас действует установленный показатель – 112 рублей. Его рассчитывает Минсельхоз на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Увеличение цены с 1 января связано с ростом акцизов в 2022 году на 4%, - сообщает ТАСС.

Цену свыше этого - максимальную розничную - каждый налогоплательщик устанавливает сам, как на одну пачку сигарет, так и по каждой марке табачных изделий.