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2 часа назад

В России подорожали сигареты

Со 108 до 112 рублей за пачку с 1 января 2022 года поднимается единая минимальная цена на сигареты. Подорожание произошло в рамках соответствующего закона, направленного на ужесточение ценовой политики в отношении продажи таких изделий, который еще в конце декабря 2020 года подписал президент России.

В России подорожали сигареты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Впервые единая минимальная цена в 108 рублей за пачку была введена с 1 апреля прошлого года, но это правило не касалось продукции, попавшей в оборот до данной даты. Тогда остатки можно было продавать дешевле.

Пельмени и минералка: названы самые подорожавшие продукты

Сейчас действует установленный показатель – 112 рублей. Его рассчитывает Минсельхоз на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Увеличение цены с 1 января связано с ростом акцизов в 2022 году на 4%, - сообщает ТАСС.

Цену свыше этого - максимальную розничную - каждый налогоплательщик устанавливает сам, как на одну пачку сигарет, так и по каждой марке табачных изделий.

В конце 2021 года руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить использование изображений государственных символов на табачной и алкогольной продукциях. По его словам, некоторые производители используют для оформления упаковки своих товаров образы, визуально сходные с госсимволами страны. При этом, как он напомнил, в последнее время государство ведет политику, направленную на популяризацию здорового образа жизни и снижение уровня потребления алкоголя и табака.

Личный счет,Султан Хамзаев,Минсельхоз,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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