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1 час назад

«Сначала погасите долги»: в России изменились правила получения субсидий

С 1 января 2022 года изменились правила получения субсидий и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ. В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года Правительство Российской Федерации внесло изменения в Жилищный кодекс страны.

В России изменились правила получения субсидий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«…гражданам, у которых есть подтвержденная вступившими в законную силу судебными актами непогашенная задолженность по оплате жилых помещений и услуг ЖКХ, с 1 января 2021 года не будут предоставляться субсидии и компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», - говорится на правительственном сайте.

Теперь субсидии не будут начисляться тем собственникам, которые по суду признаны должниками по оплате ЖКХ.

Информацию о наличии у граждан задолженности соответствующий орган исполнительной власти субъекта Федерации или уполномоченное им учреждение будет получать из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

«Запрет на выдачу субсидий для граждан с долгами приводит к появлению замкнутого круга. Гражданин не может получить субсидию, так как у него есть долги. А они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидии, — ранее объясняла глава комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам, руководитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Личный счет,Общественная палата России,Правительство РФ,
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