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44 минуты назад

Части россиян разрешили досрочно выходить на пенсию

Россияне, уволенные с работы в связи с сокращением штата или ликвидацией организации, с 1 января смогут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Части россиян разрешили досрочный выход на пенсию
Фото: ТАССТАСС

Согласно его тексту, главными условиями выхода на пенсию раньше на два года являются увольнение из-за сокращения штата или ликвидации организации и страховой стаж не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

В законе отмечается, что предложить безработному в предпенсионном возрасте начать получать деньги досрочно может служба занятости. К ним могут прибавить пенсию за выслугу лет.

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Также новое законодательство обязывает Пенсионный фонд информировать раз в три года, начиная с 40 и 45 лет у женщин и мужчин соответственно о предполагаемом размере пенсии по старости. Сообщения об этом россияне будут получать на портале «Госуслуги» 31 декабря в год достижения нужного возраста.

Кроме того документ вносит поправки в порядок получения социальных выплат — о дополнительных доплатах пенсионеров начнут извещать органы, устанавливающие их, писать заявлением гражданам России больше не нужно.

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