Части россиян разрешили досрочный выход на пенсию

Россияне, уволенные с работы в связи с сокращением штата или ликвидацией организации, с 1 января смогут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно его тексту, главными условиями выхода на пенсию раньше на два года являются увольнение из-за сокращения штата или ликвидации организации и страховой стаж не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

В законе отмечается, что предложить безработному в предпенсионном возрасте начать получать деньги досрочно может служба занятости. К ним могут прибавить пенсию за выслугу лет.

Также новое законодательство обязывает Пенсионный фонд информировать раз в три года, начиная с 40 и 45 лет у женщин и мужчин соответственно о предполагаемом размере пенсии по старости. Сообщения об этом россияне будут получать на портале «Госуслуги» 31 декабря в год достижения нужного возраста.