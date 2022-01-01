Два россиянина разделят миллиард рублей

По итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото» двое участников из Москвы и Краснодарского края стали мультимиллионерами, выиграв по 500 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».
«По итогам новогоднего тиража «Русского лото» один миллиард рублей разделили поровну два участника. Каждый из них выиграл по 500 миллионов рублей. Повезло по-крупному участникам из Краснодарского края и Москвы», — говорится в сообщении.
Также 1 января по одному миллиону рублей выиграли 52 участника из разных регионов России. Еще 64 человека стали обладателями 750 тысяч рублей. Общая сумма выигрышей составила почти три миллиарда рублей.
Новогодний розыгрыш «Русского лото» прошел 1 января в 15:30 в прямом эфире телеканала «НТВ». За соблюдением правил наблюдала независимая тиражная комиссия.