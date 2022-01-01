Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Два россиянина разделят миллиард рублей

По итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото» двое участников из Москвы и Краснодарского края стали мультимиллионерами, выиграв по 500 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

Два россиянина разделят миллиард рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«По итогам новогоднего тиража «Русского лото» один миллиард рублей разделили поровну два участника. Каждый из них выиграл по 500 миллионов рублей. Повезло по-крупному участникам из Краснодарского края и Москвы», — говорится в сообщении.

Также 1 января по одному миллиону рублей выиграли 52 участника из разных регионов России. Еще 64 человека стали обладателями 750 тысяч рублей. Общая сумма выигрышей составила почти три миллиарда рублей.

«Деньги обесценятся»: россиянам дали совет по сбережениям

Новогодний розыгрыш «Русского лото» прошел 1 января в 15:30 в прямом эфире телеканала «НТВ». За соблюдением правил наблюдала независимая тиражная комиссия.

Личный счет,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители