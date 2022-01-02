На фоне ужесточения политики Центробанка России ставки по вкладам в новом году в среднем могут вырасти до 8-10% годовых. Об этом заявили опрошенные РИА Новости аналитики.

17 декабря Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, сразу на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых. Таким образом ключевая ставка вернулась на уровень сентября-октября 2017 года.

В ближайшие два-три месяца можно ожидать рост ставок по депозитам в рублях от топ-10 крупнейших банков, уверен Василий Карпунин из БКС «Мир инвестиций».

«Сейчас средняя максимальная ставка составляет около 7,4%. Возможен рост в пределах 8,5%. При этом ряд банков могут давать предложения по вкладам со ставками до 9,5-10%», - пояснил он.

По мнению руководителя отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Ильи Ильина, увеличению ставок будет способствовать рост уверенности банков, что период повышенных ставок может затянуться и продлится большую часть 2022 года. Можно ожидать, что они вырастут до 8-9%.

В свою очередь главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозирует продолжение тенденции по возвращению средств на депозиты, так как доходность делает их привлекательными для населения. При этом, по данным ВТБ, максимальная ставка по сберегательным продуктам в 2022 году вполне может достичь уже 10% годовых.

При этом эксперты напомнили, что в Центробанке ожидают снижения инфляции до 4% к 2023 году, а значит, будут постепенно снижаться как ключевая ставка, так и ставки по вкладам.