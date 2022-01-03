Россияне массово захотели сменить работу

Большинство россиян (71 процент) массово захотели сменить работу в 2022 году, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

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Согласно данным опроса, от новой работы чаще всего ожидают высокой зарплаты - это отметили 76 процентов респондентов, 58 процентов участников исследования указали, что на новой работе хотели бы встретить адекватный коллектив и руководство, а 48 процентов рассчитывают соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Также указывается, что 37 процентов ищут новых возможностей для карьерного роста, 33 процента — возможности обучения, а 32 процента — интересные задачи. Также 27 процентов россиян отметили важность близости новой работы к дому, а 24 процента — гибкий режим работы. Кроме того, 22 процента отметили, что на новой работе хотят трудиться дистанционно, а 12 процентов желают получить работу без дресс-кода.

Из тех, кто собирается менять работу в этом году, 39 процентов опрошенных указали, что настроены на смену профессии.

«Половина (49 процентов) из тех, кто планирует смену профессии, сейчас находятся в поисках подходящих вакансий по новым специальностям. Треть респондентов (29 процентов) указали, что пока изучают профессии, которые могут им подойти», — говорится в исследовании.

Также добавляется, что 12 процентов уже получают необходимые знания и навыки для новой специальности.