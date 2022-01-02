Ставки по вкладам могут вырасти до 10%

В 2022 году ставки по вкладам в российских банках будут расти вслед за ключевой ставкой Центробанка. По прогнозам аналитиков, в среднем они вырастут до 8-9% годовых, но некоторые кредитные организации будут предлагать и вклады под 9,5–10%. Об этом сообщило РИА «Новости». На фоне увеличения ставок по вкладам будет расти привлекательность депозитов, считают эксперты.

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Банк России в очередной раз повысил ключевую ставку 17 декабря. Она выросла сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что к нейтральному показателю в 5–6% годовых ставка вернётся не раньше середины 2023 года.

Сегодня средняя максимальная ставка по депозитам в рублях в крупнейших банках составляет примерно 7,4%, отметил представитель «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. По его прогнозу, этот показатель будет расти в ближайшие 2–3 месяца и будет находиться в пределах 8,5%. При этом некоторые банки могут предлагать вклады и под 9,5–10%. Вместе с тем эксперт уверен, что регулятор начнёт снижать ключевую ставку уже во втором полугодии 2023 года. В этом случае ставки по депозитам расти уже не будут.

Руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин считает, что крупнейшие банки будут предлагать вклады по 8–9% годовых. Росту ставок поспособствует уверенность финансовых организаций в том, что период повышенных ставок продлится большую часть 2022 года. С таким мнением согласен и Олег Шибанов из «Сколково-РЭШ».

Заместитель председателя правления банка «Зенит» Наталья Тутова допустила, что ставка по вкладам приблизится к отметке в 9,5–10%. Того, что максимальная доходность по депозитам может составить 10%, не исключили и в ВТБ.