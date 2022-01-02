В Госдуме высказались против пособий для безработных

Смысла выделять государственное финансирование для выплат безработным гражданам на постоянной основе нет, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Ее слова передает агентство URA.RU.

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов высказалась против введения безусловного базового дохода для граждан. «Думаю, это непопулярная мера, хотя у нас пока не проводился опрос населения по этому поводу. Но все швейцарские кантоны (аналог федерального субъекта в Швейцарии) проголосовали против такого дохода. Причиной стало то, что работающие граждане, отчисляющие налоги, не совсем понимают, почему они должны содержать людей, которые не хотят работать», — отметила член фракции «Единая Россия».

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Бессараб рассказала, что государство считает более полезным повышение суммы материнского капитала, детских пособий и других мер помощи для уязвимых слоев населения. Она считает, что такая социальная поддержка является необходимой помощью со стороны властей.

«Например, семьи с маленькими детьми, где один из родителей не может работать, безусловно, нуждаются в помощи. Если семье объективно нужна поддержка, например, малоимущим гражданам, государство дает и социальные контракты, и пособие по безработице, и возможность получить новую, востребованную на рынке труда специальность, чтобы выйти из сложной жизненной ситуации», — добавила парламентарий.

Депутат напомнила, что новые социальные меры поддержки появляются в России ежегодно и направлены на улучшение демографической ситуации в стране.

«Уже сейчас президент России Владимир Путин говорит о том, чтобы помощь семьям с детьми начиналась задолго до рождения малыша и продолжалась до окончания ребенком школы. Такие меры в новом году будут снова рассматриваться», — заявила Бессараб.

1 января в Министерстве труда и социальной защиты РФ разъяснили условия оплаты труда в праздничные дни. По информации ведомства, если рабочая смена сотрудника выпадает на праздничный день, то она будет оплачиваться в двойном объеме. Однако вместо двойной оплаты труда сотрудник может выбрать отгул.