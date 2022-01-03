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1 час назад

В соцсетях поддержали идею об отмене пособий по безработице. «Работу найти не проблема»

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция «Единая Россия») Светлана Бессараб высказалась об отмене выплат пособий по безработице на постоянной основе. Пользователи социальных сетей поддержали идею, утверждая, что работы в России достаточно, а виной всему служит лень.

Россияне поддержали идею об отмене пособий по безработице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с URA.RU Светлана Бессараб поделилась своим мнением о том, что на постоянной основе выплачивать пособия по безработице не нужно. Она привела в пример результаты опроса населения Швейцарии на счет аналогичного вопроса, когда работающие граждане заявили, что не понимаю, почему они должны содержать людей, нежелающих трудиться.

«ВКонтакте»

Пользователь оспаривает мысль о том, что нет работы, аргументируя тем, что в РФ миллионы трудовых мигрантов

«ВКонтакте».

«ВКонтакте»

Пользователь заявил такую же мысль, которую, по словам Светланы Бессараб, высказывали жители Швейцарии

Telegram.

Личный счет,Светлана Бессараб,Единая Россия,Госдума,
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