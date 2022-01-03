Россияне поддержали идею об отмене пособий по безработице

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов ( фракция «Единая Россия» ) Светлана Бессараб высказалась об отмене выплат пособий по безработице на постоянной основе. Пользователи социальных сетей поддержали идею, утверждая, что работы в России достаточно, а виной всему служит лень.

В беседе с URA.RU Светлана Бессараб поделилась своим мнением о том, что на постоянной основе выплачивать пособия по безработице не нужно. Она привела в пример результаты опроса населения Швейцарии на счет аналогичного вопроса, когда работающие граждане заявили, что не понимаю, почему они должны содержать людей, нежелающих трудиться.