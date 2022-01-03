В России изменился налог на вклады с 1 января

Старший менеджер, консультант в области налогообложения физических лиц PwC в России Елизавета Михалкина рассказала, как с 1 января изменился налог на вклады. Теперь налоговая база определяется, исходя из суммы фактически полученных процентов, кроме процентов по счетам эскроу и по рублёвым счетам со ставкой не более 1%, пояснила она агентству ПРАЙМ.

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Налогообложению подлежат проценты, превышающие сумму, рассчитанную как один миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ, действующую на 1 января налогового периода (календарного года), — отметила Михалкина.

Она добавила, что, если учитывать текущее значение ключевой ставки, процентный доход по вкладам за прошлой год, не облагаемый налогами, составил 42,5 тысячи рублей.

Разница между налогообложением процентов по банковским вкладам в 2021 году и 2022-м состоит лишь в корректировке суммы необлагаемого процентного дохода, указала экономист. В частности, проценты по вкладам в зарубежных банках продолжать облагаться в полном объёме.