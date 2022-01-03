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2 часа назад

Россиянам рассказали, как изменился налог на вклады с 1 января

Старший менеджер, консультант в области налогообложения физических лиц PwC в России Елизавета Михалкина рассказала, как с 1 января изменился налог на вклады. Теперь налоговая база определяется, исходя из суммы фактически полученных процентов, кроме процентов по счетам эскроу и по рублёвым счетам со ставкой не более 1%, пояснила она агентству ПРАЙМ.

В России изменился налог на вклады с 1 января
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Налогообложению подлежат проценты, превышающие сумму, рассчитанную как один миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ, действующую на 1 января налогового периода (календарного года), — отметила Михалкина.

Она добавила, что, если учитывать текущее значение ключевой ставки, процентный доход по вкладам за прошлой год, не облагаемый налогами, составил 42,5 тысячи рублей.

Разница между налогообложением процентов по банковским вкладам в 2021 году и 2022-м состоит лишь в корректировке суммы необлагаемого процентного дохода, указала экономист. В частности, проценты по вкладам в зарубежных банках продолжать облагаться в полном объёме.

Ранее стало известно, что россияне должны платить налог с подарка, если его стоимость превышает четыре тысячи рублей, заявила старший партнёр коллегии адвокатов «Адамова и партнёры» Ирина Адамова. Сумма выше названного значения определяется законом как доход, поэтому она облагается налогом на доход физических лиц (НДФЛ), пояснила юрист.

Личный счет,Ирина Адамова,Центральный банк России,
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