Россиянам напомнили о двух важных прибавках к пенсии в новом году

Эксперт Европейской юридической службы Никита Кузнецов напомнил, что 1 января правительство проиндексировало страховые пенсии по старости для неработающих россиян, следующие прибавки к пенсии запланированы на 1 апреля и 1 октября. Об этом сообщает Life.

«Две важные прибавки будут с 1 апреля и с 1 октября. С 1 апреля 2022 года предусмотрена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. С 1 октября 2022 года предполагается индексация военных пенсий на 4 процента», - рассказал юрист.

С 1 января на 5,9 процента планово выросли страховые пенсии по старости. Фиксированная выплата после индексации составила 6 401 рубль 10 копеек (в 2021-м она равнялась 6 044 рублям 48 копейкам).

В 2021 году средний размер страховых пенсий по старости достиг 16 789 рублей, их индексировали на 6,3 процента. По расчетам Минэкономразвития, в 2022-м их средний размер составит 18 521 рубль, в 2023 году - 19 477 рублей, в 2024-м - 20 469 рублей.

Кроме того, каждый год 1 апреля по всей России происходит индексация социальных пенсий. Социальные пенсии выплачивают людям, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для страховой пенсии. Также эти выплаты получают россияне с инвалидностью и потерявшие кормильца.

В 2021-м социальные пенсии выросли на 3,4 процента и достигли 10 183 рублей. Глава Минтруда Антон Котяков ранее рассказывал, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента.