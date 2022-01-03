Путин поручил ввести в КоАП приостановку деятельности за нарушения при дегазации шахт

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился ввести в РФ практику административной приостановки деятельности за нарушения по проведению дегазации шахт. Об этом в понедельник сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) изменений, предусматривающих: <…> применение административного наказания в виде административного приостановления деятельности за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля (горючих сланцев)", - говорится в одном из пунктов перечня поручений главы государства по итогам прошедшего в декабре 2021 года совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Поручение адресовано правительству совместно с Госдумой, срок исполнения установлен до 1 января 2023 года.

Путин поручил до 1 февраля исключить из условно-постоянной части зарплаты шахтеров выплаты, зависящие от выработки.

Путин поручил рассмотреть введение запрета на выдачу новых лицензий на месторождения угля, предполагающие добычу шахтным способом.

Путин поручил рассмотреть возможность последовательного вывода из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности.

Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении за счет владельцев опасных производств размера компенсаций пострадавшим при ЧП на таких объектах.