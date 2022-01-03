Пенсионеров предупредили об изменениях в Новом году

В 2022 году российских пенсионеров ждет ряд изменений. С января страховые пенсии выросли на 5,9%. Соответственно средний размер страховой пенсии превысил 17 тысяч рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2022 года равен 6401 рублю. Это основная, базовая часть пенсии, гарантированная государством, сообщает «Российская газета».

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Несколько позднее, с 1 апреля, подрастут и социальные пенсии – на 7,7%. Страховые пенсии работающих пенсионеров будут откорректированы 1 августа.

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Размер повышения рассчитывается индивидуально, однако он не может превышать трех коэффициентов. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2022 году составляет 104,69 рубля. Значит, максимальная прибавка - 315 рублей. Повышение происходит автоматически.

В 2022 году оформить страховую пенсию смогут женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года.

Пожилые люди с 2022 года смогут получать пенсии раньше установленной даты, но лишь в том случае, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации.

При выезде за пределы сельской местности у пенсионеров будет сохраняться "сельская надбавка" к фиксированной выплате. Размер повышения пенсии за сельский стаж составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Это около 1600 рублей.

С 1 января 2022 года начал действовать единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Люди, которые работали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Мужчины могут уходить на пенсию в 60 лет, женщины - в 55, если у них есть «северный» стаж не менее 15 лет, а страховой - не менее 25 и 20 лет соответственно.