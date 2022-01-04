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3 часа назад

России предложили рабочий способ повышения пенсий

Экономист и бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что нынешняя система выплат пенсий россиянам не работает, поэтому без накопительной части граждане не смогут иметь достойные выплаты в старости. Накопительная система, по его мнению, единственный способ добиться достойной финансовой поддержки в будущем. Сообщает URA.RU.

России предложили рабочий способ повышения пенсий
Фото: : Konstantin Kokoshkin/Global Look Press: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В правительстве говорят о том, какой должна быть накопительная пенсионная система, но пока непонятно, будет ли она обязательной, добровольной, будут ли стимулирующие меры от государства либо налоговая поддержка, — заключил Нечаев.

Он добавил, что весь мир перешёл к накопительной модели пенсии, при этом в России в рамках пенсионной реформы начала нулевых было сделано то же самое, но из-за неоднократных «замораживаний» накопительной части пенсии и отсутствия компенсации экономист назвал ситуацию напряжённой.

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Ранее бывший замминистра здравоохранения и социального развития РФ, профессор Финансового университета Александр Сафонов заявил, что в России низкие пенсии обусловлены низкими зарплатами, с которых и идут отчисления в ПФР. Он отметил, что в России около 43 миллионов пенсионеров получают страховую пенсию.

Личный счет,Александр Сафонов,Андрей Нечаев,Финансовый университет,Пенсионный фонд РФ,РИА Ura.ru,
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