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24 минуты назад

Экономист объяснил, как получить всю накопленную пенсию сразу

Для получения пенсионных накоплений в случае достижения «старого» пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — нужно подать заявление в пенсионный фонд лично, через личный кабинет или по почте, предварительно нотариально заверив документы. Об этом сообщил представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

Назван способ получить всю накопленную пенсию сразу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее 10 лет) или единовременную выплату», — рассказал Биезбардис в разговоре с агентством «Прайм».

Он отметил, срочную выплату можно получить, если средства были сформированы в рамках программы госсофинансирования накопительной пенсии и маткапитала.

При этом, по словам Биезбардиса, единовременную выплату назначают, только если накоплений меньше 5% от расчетной суммы страховой и накопительной пенсии. Он также добавил, что ее может получить правопреемник в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица либо позже при восстановлении сроков по суду. Для этого потребуется предъявить документы, подтверждающие родственные отношения.

Ранее сообщалось, что нынешняя система выплат пенсий россиянам не работает, поэтому без накопительной части граждане не смогут иметь достойные выплаты в старости. Накопительная система — единственный способ добиться достойной финансовой поддержки в будущем. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист и бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Андрей Нечаев,
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