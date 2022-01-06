Назван способ получить всю накопленную пенсию сразу

Для получения пенсионных накоплений в случае достижения «старого» пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — нужно подать заявление в пенсионный фонд лично, через личный кабинет или по почте, предварительно нотариально заверив документы. Об этом сообщил представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

«Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее 10 лет) или единовременную выплату», — рассказал Биезбардис в разговоре с агентством «Прайм».

Он отметил, срочную выплату можно получить, если средства были сформированы в рамках программы госсофинансирования накопительной пенсии и маткапитала.

При этом, по словам Биезбардиса, единовременную выплату назначают, только если накоплений меньше 5% от расчетной суммы страховой и накопительной пенсии. Он также добавил, что ее может получить правопреемник в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица либо позже при восстановлении сроков по суду. Для этого потребуется предъявить документы, подтверждающие родственные отношения.