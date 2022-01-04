Эксперт рассказал о росте тарифов ЖКХ в 2022 году

Юрист Иван Соловьев рассказал, что в 2022 году суммы в платежках россиян за услуги ЖКХ вырастут в среднем на 3,5 - 5 процентов: к примеру в Москве рост составит шесть процентов, а в Свердловской области в два раза меньше - 2,9 процента. Об этом сообщает «Прайм».

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Самый заметный рост тарифов ожидает Санкт-Петербург, Крым, Севастополь, Чечню и Татарстан, где коммуналка станет более чем на шесть процентов дороже.

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«Какой-то определенный тариф, как правило, растет более динамично, чем другие, а итоговый расчет в одном населенном пункте может оказаться выше, чем в соседнем <…>. В этом нет нарушения закона, главное, чтобы соблюдался установленная для региона средняя величина индекса», - подчеркнул юрист.

Местные власти сами определяют, насколько повысить платежи, ориентируюсь на верхнюю планку, утвержденную правительством.

Соловьев отметил, что в 2022 году размер взносов на капитальный ремонт, скорее всего, останется на прежнем уровне.

Также эксперт напомнил о нескольких способах сэкономить на услугах ЖКХ: установить счетчики на холодную воду, на горячую - счетчик с термодатчиком, установить регуляторы температуры, заменить лампочки накаливания на энергосберегающие, не забывать выключать свет и полностью загружать стиральную машину.

Предельные индексы стоимости услуг ЖКХ в России сейчас привязаны к индексу инфляции. По этому индексу региональные чиновники устанавливают размеры тарифов на отопление, электричество, газ, холодную и горячую воду.

В прошлом году источник «Известий», близкий к правительству, рассказал, что власти обсуждают доведение тарифов до «экономически обоснованных» - в этом случае стоимость коммуналки может начать расти выше инфляции.

Глава Организации народного контроля, специалист по ЖКХ Наталья Чернышева отмечала, что в таком случае коммунальные услуги подорожают на 10 - 12 процентов.

По оценке эксперта по финансовым коммуникациям Андрея Лободы, жители российских мегаполисов зимой платят за услуги ЖКХ семь - восемь тысяч рублей, а летом - четыре-пять тысяч.