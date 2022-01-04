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13 минут назад

В России в 2022 году подорожают недвижимость, машины и продукты

В 2022 году экономическая ситуация останется непростой. По этой причине вырастут цены на недвижимость, продукты, бытовую технику и машины, сообщили эксперты.

Россиянам предсказали подорожание недвижимости, машин и продуктов
Фото: ТАССТАСС

По мнению завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова, виновником повышения мировых цен является глобальная инфляция, которая возникла из-за ковидных ограничений.

Пандемия подкорректировала спрос на товары. Так, люди начали покупать то, что делает их изоляцию комфортнее: продукты, бытовую технику и даже машины для комфортного перемещения по городу. А желание укрыться в уютном жилье спровоцировало рост цен на него.

«У нас имеется довольно сильный внутренний источник инфляции — это повышение цен на жилье. В 2020 году, несмотря на кризис, стоимость недвижимости выросла на 10%. В 2021 году, видимо, рост достигнет 20%. В следующем году, по всей видимости, подорожает еще на 20%. Недвижимость на аренду подорожает еще заметнее — на 30% в некоторых уголках России», — сообщил о ситуации на рынке недвижимости глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Ожидать мощного роста цен на продовольствие гражданам России стоит весной.

Россиян предупредили о подорожании крепкого алкоголя

Личный счет,Василий Колташов,
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