Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в январе

Одну из самых высоких заработных плат — от 320 тысяч рублей в месяц — в январе в столице предлагают старшему Java-разработчику. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

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Аналитики проанализировали около 200 тысяч вакансий и составили январский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений в Москве.

Так, по данным исследования, менеджер по работе с госзаказчиками может зарабатывать в столице от 300 тысяч рублей. От кандидата требуется опыт ведения переговоров с ключевыми клиентами и первыми лицами компаний, наличие связей среди госзаказчиков. Ведущему менеджеру по работе с ключевыми клиентами в Москве готовы платить от 250 тысяч рублей в месяц.

Такую же зарплату предлагают установщику межкомнатных дверей. У соискателя должен быть опыт не менее двух лет. Кроме того, гувернантка тоже может зарабатывать 250 тысяч рублей в месяц, ей предлагается работать с 12-летним ребенком.

Аналитики выяснили, что зарплату до 250 тысяч рублей может получать руководитель портфеля проектов в IT-компании. От соискателя требуют высшее техническое образование и опыт работы в руководстве с IT-проектами от пяти лет.

А дезинфектору работодатели готовы предложить зарплату от 210 тысяч рублей в месяц. Среди требований указано среднее профессиональное образование и опыт работы на аналогичной должности около года, сообщает ТАСС.