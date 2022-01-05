Названы лучшие для инвестиций в начале года валюты

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова назвала три валюты, в которые россиянам стоит инвестировать в начале 2022 года. Об этом сообщает агентство «Прайм».

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Финансист отметила, что в условиях экономической неопределенности следует расширять диверсификацию вложений в иностранные валюты и больше рассчитывать на среднесрочную доходность.

«Россиянам следует менять свои консервативные валютные пристрастия», - сказала Воронкова.

По ее словам, если ограничиться тремя валютами, то, с учетом волатильности курсов, в состав валютной корзины, помимо евро и доллара, можно включить швейцарский франк.

Эта валюта, для которой не характерны сильные колебания, долгие годы служила валютным убежищем. Франк базируется на стабильной экономике, что ведет к относительно независимой динамике курса. Среди мировых валют швейцарец демонстрирует практически самую высокую устойчивость к американскому доллару.